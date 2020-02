Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0089--Einbrüche in Kindergarten und Pfarramt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, Grenzwehr Zeit: 4. bis 6.2.20

Unbekannte Einbrecher verschafften sich in den vergangenen Tagen Zutritt in einen Kindergarten und in ein Pfarrbüro in Osterholz. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen Diebe durch ein Fenster in das Pfarramt in der Straße Grenzwehr ein und brachen auch im anliegenden Kindergarten diverse Türen und Schränke auf. Die Einbrecher entwendeten einen geringen Betrag Münzgeld. Bereits eine Nacht zuvor waren Unbekannte in die Kita eingedrungen und hatten eine Dose mit Kleingeld gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren gesichert und fragt: Wer hat am vergangenen Wochenende im Bereich Grenzwehr verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

