Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Lkw-Fahrer überholt rücksichtslos

Werlte (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Sögeler- und auf der Osterwalder Straße zu äußerst gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Klein-Lkw überholte dort mehrfach trotz Gegenverkehrs. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer musste stark abbremsen, um Zusammenstöße zu verhindern. Zeugen gaben an, dass an dem Lkw OHZ-Kennzeichen angebracht waren. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell