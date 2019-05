POL-HB: Nr.: 0344--Nach Krawallen auf Sielwallkreuzung - Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Sielwall Zeit: 26.05.18, 00.30 bis 3 Uhr

Nach den erheblichen Ausschreitungen in der Nacht zu Sonntag auf der Sielwallkreuzung hat die Polizei Bremen eine Ermittlungsgruppe beim Staatsschutz eingerichtet.

Die Polizei Bremen war am Samstagabend lageangepasst mit zusätzlichen Einsatzkräften im Dienst. Auslöser war ein Aufruf im Internet zum "Cornern am Eck gegen den Rechtsruck" am Samstagabend ab 22 Uhr.

Gegen 23:45 wurde das erste Fußballspiel initiiert und Pyrotechnik gezündet. Die Polizei war umgehend vor Ort, unterband das Fußballspiel und sprach die Personen an, die Fahrbahn zu räumen.

Gegen 00.30 Uhr schlug die Stimmung plötzlich in Aggressionen und Gewalt gegen die eingesetzten Polizisten um. Es kam zu gezielten, massiven Angriffen auf die Einsatzkräfte. Polizisten wurden gezielt mit Flaschenwürfen auf der Straße und aus Häusern heraus angegriffen, beleidigt und bespuckt. Störer brachten Gegenstände (u.a. Reifen und Paletten) mit, die sie anzündeten. Zudem hielten diese Personen Wurfgegenstände griffbereit. Mit Steinen warfen sie Schaufensterscheiben umliegender Geschäfte ein. In der Spitze blockierten rund 300 Menschen die Sielwallkreuzung.

Die Polizei war mit etwa 100 Polizisten im Einsatz, darunter acht Streifenwagen aus dem niedersächsischen Umland. Ab 01.45 Uhr räumten starke Kräfte der Polizei die Kreuzung. Ab 3.15 Uhr war die Lage ruhig.

Parallel zu den Ausschreitungen an der Sielwallkreuzung kam es zu Sachbeschädigungen an den Polizeirevieren Innenstadt, Woltmershausen und Gröpelingen sowie an fünf Einsatzfahrzeugen durch bislang unbekannte Täter. Daneben wurde eine Fensterscheibe am Bremer Rathaus eingeschlagen. Ein Tatverdächtiger konnte durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Bei den Ausschreitungen am Sielwall wurden vier Polizisten leicht verletzt, neun Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Mindestens zwei Personen, der festgestellten Tatverdächtigen haben Erkenntnisse im Bereich der politisch motivierten Straftaten. Die Polizei Bremen hat umgehend eine Ermittlungsgruppe beim Staatsschutz eingerichtet. Die Ermittler haben ihre Arbeit bereits aufgenommen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten am Sielwall und den Sachbeschädigungen an den Polizeirevieren besteht, wird geprüft. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse, dass eine Verbindung zu den Sternenmärschen vom Samstagnachmittag vorliegt.

Die Polizei Bremen reagiert auf die Ereignisse der vergangenen Nacht und hat die ohnehin bereits vorgeplanten Einsatzkräfte für den Wahlsonntag noch einmal verstärkt.

