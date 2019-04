Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Einbruch festgenommen

Übach-Palenberg-Zweibrüggen (ots)

Am Montag, 15. April, bemerkte eine Anwohnerin, gegen 6.15 Uhr, zwei Personen, die sich auf einem Privatgrundstück an der Straße Zweibrüggen aufhielten. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Den Beamten gelang es, in der offensichtlich aufgebrochenen Garage des Hauses zwei männliche Personen festzunehmen. Die beiden hatten mehrere Gegenstände aus der Garage in Tüten gepackt. Auch an einer Tür zum Wohnhaus wurden Beschädigungen entdeckt. Im Haus waren mehrere Schränke durchwühlt worden. Die Polizisten brachten die beiden aus Übach-Palenberg stammenden Männer im Alter von 46 und 55 Jahren zur Polizeiwache und fertigten Anzeigen gegen sie. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

