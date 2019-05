Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0336 --Warnung vor Handydiebstahl--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Robbenplate/Lampehof Zeit: 19.05.2019, 21.45 Uhr und 23.15 Uhr

Am Sonntagabend haben vermutlich mehrere Unbekannte in Bremen-Huchting gleich zweimal kurz hintereinander ein hochwertiges Mobiltelefon gestohlen, nachdem diese zuvor über ein Internetportal zum Kauf angeboten wurden.

Zunächst kontaktierte ein Mann eine 30 Jahre alte Frau über ein Kleinanzeigenportal. Der Unbekannte gab vor, sich für das Mobiltelefon zu interessieren, welches sie zum Kauf anbot. Unter einem Vorwand gelang es dem angeblichen Käufer die Frau in die Straße Robbenplate zu locken. Vor Ort übergab die 30-Jährige dem Mann das Telefon. Doch anstatt es zu bezahlen, rannte er plötzlich davon. Wenige Straßen weiter stieg er in ein wartendes schwarzes Auto und fuhr mit vermutlich zwei weiteren Insassen davon. Gegen 23.15 Uhr der nächste Vorfall. Wieder gab ein angeblicher Interessent über ein Internetportal vor, ein Smartphone kaufen zu wollen. Dieses Mal wurden zwei Frauen für den Verkauf in die Straße Lampehof gelockt. Als eine der Frauen dem Mann das Telefon übergab, rannte auch dieser plötzlich davon und stieg mit einem weiteren Mann ein paar Straßen weiter in ein dunkles Auto.

Beide Männer sollen etwa 20 bis 25 Jahre und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Im ersten Fall hatte der Tatverdächtige längere schwarze Haare mit einem nach links gescheiteltem Pony und einen Schnauzbart. Bei der Tat trug er eine blaue Jeanshose, eine dunkle Strickjacke sowie Turnschuhe. Im zweiten Fall hatte der angebliche Käufer schwarze Haare mit einem Sidecut und einen Drei-Tage-Bart. Er trug einen schwarzen Pullover und eine beige oder graue Hose.

Wer Hinweise zu den Männern geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich ein gesundes Misstrauen gegenüber fremden Personen walten, egal ob sie ihnen im Internet, an der Haustür oder auf der Straße begegnen.

Weitere wertvolle Tipps und Hinweise erhalten Sie im Präventionszentrum der Polizei Bremen (Am Wall 195, 28195 Bremen, Tel. (0421) 362-19003 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell