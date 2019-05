Polizei Bremen

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0334 --Polizei unterbindet Auseinandersetzungen--

Ort: Bremen-Huchting, Blumenthal, Zeit: 18.05.19, 19.20, 21.20 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei mussten am Samstagabend bei zwei größeren Auseinandersetzungen einschreiten. Zunächst bedrohte ein Mann mit einem Messer in Huchting seinen Kontrahenten und zwei Stunden später schlugen sich in Blumenthal mehrere Personen auf der Straße.

Zwei 20 und 23-jährige Männer stritten sich gegen 19.20 Uhr in der Middelburger Straße. Im weiteren Verlauf bedrohte der Jüngere den Älteren mit zwei Messern. Bis zu 30 Personen aus dem familiären Umfeld der beiden Beteiligten strömten auf die Straße. Die Polizei beruhigte die emotional aufgeheizte Situation mit einem großen Kräfteeinsatz und nahm den 20-Jährigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Vor einer Gaststätte in der Mühlenstraße warteten viele Menschen auf den Zeitpunkt des Fastenbrechens, um dieses Ereignis gemeinsam zu begehen. Ein 16-Jähriger lehnte dabei an dem Auto eines Gastes, was dem 44-jährigen Vater des Fahrzeughalters missfiel und er den Jugendlichen daraufhin ansprach. Aus einer verbalen Streitigkeit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, an der dann bis zu 20 Personen teilgenommen haben sollen. Laut Zeugenaussagen kam es zu Faustschlägen und Fußtritten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, nahm zwei Streithähne vorläufig fest und ermittelt wegen einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Ein Beteiligter, der 44 Jahre alte Vater, wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

