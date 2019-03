Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0219--Unbekannte sprengen Geldautomaten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Volkmannstraße Zeit: 28.03.19, 3.55 Uhr

Unbekannte Täter sprengten am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt in der Bremer Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hebelten ein Fenster des Einkaufmarktes an der Volkmannstraße auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend sprengten sie im Vorraum des Supermarktes den Automaten einer Bank. Hierbei wurde der Geldautomat stark beschädigt. Ob und wieviel Bargeld entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fragt: "Wer hat gegen 3.55 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Volkmannstraße und Kornstraße gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben?". Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 erbeten.

