POL-HB: Nr.: 0200--Kiosk-Einbrecher gestellt

Ort: Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 19.03.19, 00:40 Uhr

In der Gröpelinger Heerstraße konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Kioskeinbrecher gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der Inhaber eines Kiosks in der Gröpelinger Heerstraße hörte zur Tatzeit laute Klopfgeräusche aus Richtung seines Kiosks und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Eingangstür des Kiosks teilweise zerbrochen war. Zudem befanden sich Blutspritzer an der Tür. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass der Täter versucht hatte, mit einem Hammer die Eingangstür zum Kiosk einzuschlagen. Anschließend entfernte er sich. Die Polizeibeamten konnten auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Tatverdächtigen stellen. An seiner Bekleidung war ersichtlich, dass es sich um die Person handelte, die die Beamten zuvor auf der Videoaufzeichnung gesehen hatten. Der Tatverdächtige hatte eine leicht blutende Schnittverletzung an der Hand.

Der angetrunkene 20 Jährige wurde zu einem Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall.

