POL-HB: Nr.: 0198 --Installation von Kameras in Vegesack

Ort: Bremen-Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 18.03.2019

Am Vegesacker Bahnhofsplatz wurde ab dem heutigen Montag mit der Installation von neun Videokameras begonnen. Die Inbetriebnahme findet allerdings noch nicht statt.

Die Einrichtung der Videoüberwachung am Vegesacker Bahnhofsplatz hat begonnen. Seit Beginn dieser Woche werden insgesamt neun Videokameras installiert. Die Planungen sehen vor, dass die Kameras den Bahnhofsplatz erfassen und die Bilder in der neu eingerichteten Leitstelle im Polizeipräsidium in der Vahr (siehe auch PM Nr. 0085) überwacht werden. Die Inbetriebnahme findet erst dann statt, wenn alle Feinheiten im rechtlichen und logistischen Bereich erfüllt sind. Der Start wird rechtzeitig bekannt gegeben. Der überwachte Bereich wird dann auch gut erkennbar ausgeschildert sein.

Wenn Bürger fragen zur Videoüberwachung haben, können sie gerne unter der folgenden Emailadresse Kontakt mit der Polizei aufnehmen: videoueberwachung@polizei.bremen.de

