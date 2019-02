Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0148 --Dieb gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Alexanderstraße Zeit: 25.02.2019, gegen 22:55 Uhr

Ein Polizist, der am Montagabend in seiner Freizeit unterwegs war, beobachtete einen 32 Jahre alten Mann, der auffällig um Fahrzeuge herumschlich und an Türen rüttelte. Der aufmerksame Zeuge informierte seine Kollegen, welche bei der Kontrolle des Mannes Aufbruchswerkzeug und Diebesgut auffanden.

Gegen 22:55 Uhr fiel der Mann dem Polizisten in der Alexanderstraße auf. Er interessierte sich offenbar für abgestellte Fahrzeuge. Immer wieder schaute er auffallend verdächtig in die Autos und überprüfte an den Türen, ob diese verschlossen sind. Sofort alarmierte der Beobachter die Polizei, die den Dieb noch in Tatortnähe stellten. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten Handschuhe, einen Schraubendreher und Diebesgut.

Das Aufbruchswerkzeug wurde als Beweismittel beschlagnahmt und der 32-Jährige mit zu einer Wache genommen.

An dieser Stelle ein Präventionstipp ihrer Polizei: Ein Auto ist kein Tresor! Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell