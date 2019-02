Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Spelle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Beestener Straße (K 324) wurde in der vergangenen Nacht gegen 01.00 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Der Mann war mit seinem PKW in Richtung Beesten unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der lebensgefährlich verletzte Autofahrer wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen in Krankenhaus nach Lingen gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

