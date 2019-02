Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0120 --Holzlatten, Backsteine und Reizgas--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Mitte, Hemelingen Zeit: 16.02.19

Die Bremer Polizei musste am Sonnabend bei zwei größeren Auseinandersetzungen einschreiten. Bei Einsätzen in der Innenstadt und in Hemelingen attackierten sich die Streithähne mit Holzlatten, Backsteinen und Reizgas.

Gegen 8.15 Uhr schlugen sich etwa 20 Personen vor einem Lokal im Herdentorsteinweg. Zum Einsatz kamen Holzlatten, Backsteine und Flaschen. Grund für die Schlägerei soll die Beleidigung der Verlobten eines Beteiligten gewesen sein. Zwei 23 Jahre alte Männer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schritt mit vielen Streifenwagenbesatzungen ein. Die Ermittlungen wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Am Abend rückte ein Großaufgebot der Bremer Polizei nach Hemelingen aus. Auf dem Parkplatz eines Veranstaltungszentrums in der Straße Heerenholz sollten sich etwa 50 Hochzeitsgäste schlagen. Hintergrund dieser Auseinandersetzung war ein vorangegangener Streit unter Familienangehörigen. Bei dem Handgemenge wurde einer 33-jährigen Frau die Goldkette entrissen, ein 22 Jahre alter Mann bekam Pfefferspray ab. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatte sich die Lage wieder beruhigt. Bei den anschließenden Maßnahmen konnten die Ermittler u. a. Reizgas und ein Schlagring beschlagnahmen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Waffengesetz und Raubes.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell