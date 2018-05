Lippe (ots) - Wir berichteten am Mittwoch von einem Einbruch in einen Fachhandel an der Klingenbergstraße in Detmold, bei dem die Täter mit einem Opel Zafira unterwegs waren. Das Fahrzeug brannte in der Nacht zu Donnerstag in Lage aus. Zur Erinnerung: In der Nacht zum Dienstag stiegen Einbrecher in einen Fachhandel für Gartengeräte und Zubehör an der Klingenbergstraße ein. Zeugen wurden gegen 01.25 Uhr auf drei Personen aufmerksam, die mit einem Fahrzeug vom Firmengelände kamen und über die Niemeierstraße und anschließend über die Lagesche Straße stadtauswärts verschwanden. Eine Nachschau auf dem Firmengelände ließ eine bereits vorhandene Vermutung wahr werden. Unbekannte waren in das Geschäft eingestiegen und haben ersten Überprüfungen zufolge mindestens eine Bohrmaschine und einen Trennschleifer der Marke STIHL mitgehen lassen. Bei dem Fahrzeug, in dem drei Personen gesehen wurden, handelt es sich um einen Opel Zafira. Am Donnerstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von einem Fahrzeugbrand an der Elisabethstraße in Lage in Höhe der alten Molkerei. Dort stand ein Opel Zafira in Flammen und wurde völlig zerstört. Anschlussermittlungen ergaben, dass der Wagen in der Nacht zum am 1. Mai in Lage, Ahornstraße / Eschenweg, gestohlen wurde. Weitere Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Opel um das Fahrzeug handelt, das im Zusammenhang mit dem zuvor erwähnten Einbruch und den drei beobachteten Personen am frühen Mittwochmorgen in der Klingenbergstraße gesehen wurde. Das KK 2 in Detmold bittet nun mögliche Zeugen sich zu melden. Wer hat den mit LIP-Kennzeichen zugelassenen Wagen zwischen dem 1. Mai und der Brandzeit gesehen? Wer kann Angaben zu den Insassen des mit LIP-Kennzeichen zugelassenen grünen Opel Zafiras machen? Wer hat Personen an der Brandstelle in Lage im Zusammenhang mit dem Auto beobachtet? Alle Hinweise nehmen die Ermittler des KK 2 unter 05231 / 6090 entgegen.

