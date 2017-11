FW-GLA: Suizidversuch mit Kohlenmonoxid

Gladbeck (ots) - Am Mittwoch den 15.11.2017 wurde die Feuerwehr Gladbeck um 11:21 Uhr zu einem Suizidversuch in einer Kleingartenanlage alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung in einer Gartenlaube wahrnehmen. Es wurde sofort mit der Menschenrettung begonnen und innerhalb kürzester Zeit konnte eine Person aus dem verrauchten Bereich gerettet werden. Die Person wurde im Anschluss daran, notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Die Kohlenmonoxidquelle wurde durch die Feuerwehr beseitigt. (MK)

