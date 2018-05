POL-LIP: Lage. Blitzeinbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch drang ein Einbrecher in das Tankstellenhäuschen an der Lemgoer Straße, Ecke Triftenstraße ein. Der Einbruch in das Gebäude erfolgte zwischen 03.30 Uhr und 03.35 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mit brachialer Gewalt Zugang und raffte in Windeseile etliche Stangen Zigaretten zusammen. Anschließend floh er in die Dunkelheit. Kurz vor der Tat wurde ein Unbekannter beobachtet, der sich aus Richtung Lindenstraße dem Gelände näherte. Bei ihm hat es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Täter gehandelt. Er ist etwa 175 bis 180 cm groß und trug eine Jeans und eine dunkle Jacke, die im Oberkörperbereich stellenweise hell abgesetzt ist. Außerdem hatte er vermutlich eine Maskierung vor dem Gesicht. Zur Höhe der Beute liegen noch keine genauen Angaben vor. Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt das KK Lage unter 05232 / 95950 entgegen.

