POL-LIP: Detmold. Bohrgerät und Trennschleifer gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag stiegen Einbrecher in einen Fachhandel für Gartengeräte und Zubehör an der Klingenbergstraße ein. Zeugen wurden gegen 01.25 Uhr auf Personen aufmerksam, die mit einem Fahrzeug vom Firmengelände kamen und über die Niemeierstraße und anschließend über die Lagesche Straße stadtauswärts verschwanden. Eine Nachschau auf dem Firmengelände ließ eine bereits vorhandene Vermutung wahr werden. Unbekannte waren in das Geschäft eingestiegen und haben ersten Überprüfungen zufolge mindestens eine Bohrmaschine und einen Trennschleifer der Marke STIHL mitgehen lassen. Ob noch andere Geräte fehlen, muss erst eingehend überprüft werden. Bei dem Fahrzeug, in dem drei Personen gesehen wurden, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Opel Zafira. Weitere Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch bitte an das KK Detmold unter 05231 / 6090.

