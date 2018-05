POL-LIP: Bad Salzuflen. PKW fährt in Fleischerei.

Lippe (ots) - Ein etwas außergewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen an der Einmündung Schloßstraße / Heldmannstraße. Gegen 8:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Dacia die Heldmannstraße in Richtung der Schloßstraße. Aus gesundheitlichen Gründen verlor er dabei die Kontrolle über seinen Wagen. An der Einmündung rollte der Dacia langsam geradeaus und fuhr in die Glasscheibe einer gegenüberliegenden Fleischerei. Dort prallte er in den Verkaufsbereich und gegen Warenauslagen. Eine 30-jährige Mitarbeiterin wurde dadurch eingeklemmt und schwer - jedoch nicht lebensgefährlich - verletzt. Der Arbeitgeber der Frau verletzte sich ebenfalls leicht, als er versuchte, seine Mitarbeiterin zu befreien. Das gelang letztendlich der Feuerwehr. Alle drei Personen wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

