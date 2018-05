POL-LIP: Lemgo. Zigaretten und Bargeld gestohlen.

Lippe (ots) - Aus einem Zigarettenautomaten stahlen bislang Unbekannte zirka 140 Schachteln Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der oder die Täter schlugen am frühen Montagmorgen an der Ecke Lemgoer Straße / Nesselfeld zu. Gegen 4 Uhr sägten sie eine Metall-Sicherung durch und gelangten so an den Inhalt des Automaten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 entgegen.

