Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0117 --Lkw erfasst elfjähriges Kind--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Schönebecker Straße Zeit: 15.02.19, 07.45 Uhr

Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah am Freitagvormittag in Vegesack einen elf Jahre alten Radfahrer. Das Kind zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Der 55-Jährige bog von der Schönebecker Straße nach rechts auf die Autobahnauffahrt zur A 270 ab. Hierbei übersah er den parallel auf dem Radweg in Richtung Vegesacker Heerstraße fahrenden Jungen. Der Elfjährige prallte gegen die rechte Fahrzeugseite und zog sich beim dem Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut Aussage des 55-Jährigen befand sich der Radfahrer im "Toten Winkel", trotz eines Blickes in den Außenspiegel hatte er den Jungen nicht gesehen. Gegen den Lastwagenfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Tipps für Kraftfahrer: Beim Abbiegen kann ein 2. oder 3. Blick nach rechts eine Kollision verhindern. Für Lkw-Fahrer gilt: Bereits beim Anfahren und während des Wartens an Kreuzungen und Einbiegungen den rechten Fahrbahnrand beobachten und auf Zweiräder achten.

Tipps für Zweiradfahrer: An jeder Kreuzung und Einmündung muss damit gerechnet werden, von einem rechtsabbiegenden Kraftfahrer übersehen zu werden. Trotz aller technischen Hilfsmittel bleibt immer ein Bereich, den der Fahrer nicht einsehen kann. Möglichst in den Sichtbereich des Fahrers stellen und versuchen, im Spiegel des Fahrers Blickkontakt herzustellen.

Mehr Informationen und Hinweise unter www.polizei.bremen.de

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell