Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell, alkoholisiert und über Rot gefahren - BMW-Fahrer gefährdet andere

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (21.07.2026) beobachtete eine Streifenwagenbesatzung einen Rotlichtverstoß eines BMW-Fahrers. Der Hagener befuhr gegen 08.10 Uhr den Märkischen Ring mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und passierte in der Nähe des Elbersufers eine grünzeigende Fußgängerampel. Der 27-jährige Fahrer gefährdete dabei zwei querende Fußgänger, die glücklicherweise nicht verletzt wurden. Kurz danach kam es im Einmündungsbereich vom Märkischen Ring und Volmestraße beinahe zu einem weiteren Unfall mit dem Querverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem 27-Jährigen zu verhindern. In der Eilper Straße gelang es den Einsatzkräften, den Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin zu stoppen. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Auch ein freiwilliger Drogenvortest schlug an. Der 27-Jährige gab den Konsum von Alkohol in der Nacht zu, stritt die Einnahme von Drogen aber ab. Nach seiner Überzeugung befinde sich auch am Märkischen Ring und Elbersufer keine Fußgängerampel. Die Polizeibeamten ließen eine Blutprobe durch einen Arzt entnehmen und leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. (rei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell