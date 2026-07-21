Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen Autofahrerin und Motorradfahrer - zwei Leichtverletzte

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Hagen-Boele (ots)

Am Montagmorgen (20.07.2026) stieß die Fahrerin eines Seats beim Abbiegen mit einem in gleicher Richtung fahrenden Motorradfahrer zusammen. Die 37-Jährige fuhr gegen 05.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Dortmunder Straße und beabsichtigte, in die Posener Straße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Autofahrerin mit dem hinter ihr fahrenden 26-jährigen Motorradfahrer im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Motorrad in eine Böschung. Ersthelfer und eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgten den 26-Jährigen. Die Fahrerin des Seats stand unter Schock. Die Polizeibeamten ließen die beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abschleppen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zwei Rettungswagen brachten die leichtverletzten Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. (rei)

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