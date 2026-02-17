PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Termine zur kostenlosen Fahrradregistrierung ab März 2026

Krefeld (ots)

Um Ihr Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei Krefeld auch in diesem Jahr Termine zur Fahrradregistrierung an. Der erste ist am Mittwoch, 18. März 2026, von 10 bis 14 Uhr - weitere Termine sind bereits geplant. Die Registrierungen finden nach Anmeldung auf der Polizeiwache Süd (Hansastraße 25 in Krefeld) statt. Sie erreichen uns montags bis freitags in der Zeit von 9:30 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 02151- 634-4922.

Weitere Termine werden zusätzlich an den Bezirksdienststandorten angeboten. Alle Termine finden Interessierte auf der Internetseite: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/lassen-sie-ihr-fahrrad-bei-der-polizei-krefeld-registrieren

Damit Sie diesen Service in Anspruch nehmen können, benötigen Sie: - ein Ausweisdokument - einen Eigentumsnachweis für Ihr Fahrrad - Ihr eigenes Fahrrad - den ausgefüllten Registrierungsbogen (auf der Homepage der Polizei)

Warum sollten Sie Ihr Fahrrad registrieren lassen? Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmen- und die Individualnummer Ihres Fahrrades in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale wie Modell und Hersteller erfasst. Nach erfolgreicher Registrierung erhält Ihr Fahrrad einen Aufkleber mit einer individuellen Nummer. So kann die Polizei gestohlene oder aufgefundene Fahrräder leichter zuordnen und an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. (68)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

