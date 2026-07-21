Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - blaue Zugmaschine touchiert Abschlepper

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am frühen Montagnachmittag (20.07.2026) touchierte ein Unbekannter mit seiner blauen Zugmaschine beim Abbiegen die Ladefläche eines Abschleppers. Der 66-jährige Fahrer des Abschleppfahrzeugs stand gegen 13.55 Uhr vor einer roten Ampel am Bergischen Ring, als der Fahrer der Zugmaschine von der Augustastraße aus auf den Bergischen Ring einbog und den Abschlepper touchierte. Der 66-Jährige fuhr dem Unfallverursacher noch bis zum Volmeabstieg hinterher, verlor diesen dort aber aus den Augen. Trotz einer sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung trafen auch die verständigten Polizeibeamten den Flüchtigen nicht mehr an. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren am beschädigten Abschlepper und übergaben die Ermittlungen an das zuständige Verkehrskommissariat. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02331 986 20266 für Hinweise zu melden. (rei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell