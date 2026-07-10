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Polizei Hagen

POL-HA: Erster Teilumzug des Polizeipräsidiums Hagen - Auch Polizeiwache Hoheleye zieht um

Hagen (ots)

In der kommenden Woche (13.07.2026 bis 17.07.2026) findet der erste Teilumzug des Polizeipräsidiums Hagen an der Hoheleye statt. Alle Dienststellen, die derzeit noch in dem Altbau untergebracht sind, ziehen in den hochmodernen Neubau um. Zu diesen Dienststellen gehört auch die Polizeiwache Hoheleye. Spätestens ab dem 20. Juli 2026 ist die neue Polizeiwache Hoheleye dann im Erdgeschoss des Neubaus, links neben dem Haupteingang zu finden. Während des ersten Teilumzuges ist die Polizei Hagen uneingeschränkt funktionsfähig. Bürgerinnen und Bürger werden dennoch darum gebeten, für ihre Anliegen in dem genannten Zeitraum die anderen Polizeiwachen im Stadtgebiet (Innenstadt, Haspe oder Hohenlimburg) aufzusuchen. Während der Bürodienstzeiten, also von montags bis donnerstags zwischen 07.00 Uhr und 15.30 Uhr und freitags zwischen 07.00 Uhr und 14.30 Uhr, kann auch das Interimsgebäude der Polizei Hagen in der Funckestraße 41 besucht werden. Wählen Sie im Notfall die 110. Die Dienststellen, die in der Funckestraße untergebracht sind, werden voraussichtlich Ende 2027 zur Hoheleye zurückkehren. Dem ersten Teilumzug schließt sich ab dem 01.08.2026 die weitere Sanierung des Hochhauses sowie der Abriss des alten Gebäudetraktes an. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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