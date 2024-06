Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des schweren Raubs - Lichtbilder des Tatverdächtigen

Hagen (ots)

Am Sonntag (02.06.) betrat ein maskierter Mann gegen 21.15 Uhr mit gezogener Waffe den Verkaufsraum eines Kiosks in der Cunostraße. Er forderte von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Geld. Die 32-Jährige konnte den Kiosk verlassen und rief um Hilfe. In der Zwischenzeit entnahm der Täter eine unbekannte Menge Bargeld aus der Kasse und entfernte sich anschließend in Richtung Wacholderkamp. Die Polizei Hagen bittet um Mithilfe der Bevölkerung und veröffentlicht Bilder des Mannes. Wer Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Fotos des Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/137301 (arn)

