Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen-Eilpe (ots)

In der Zeit vom 05.10.2023, 16 Uhr und 06.10.2023, 18:30 Uhr, kam es zu mehreren Kelleraufbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in der Selbecker Straße in Hagen. Die Türen der betroffenen Kellerräume sind von einem bislang unbekannten Täter gewaltsam aufgebrochen worden. Als Diebesgut wurden diverse Werkzeuge und Maschinen angegeben. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

