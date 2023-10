Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag (05.10.2023) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gottfried-Keller-Straße ein. Die Wohnungsmietern verließ gegen 17.00 Uhr ihre Wohnung für nur wenige Stunden. Als sie am frühen Abend zurückkehrte, stellte die Frau ihre durchwühlte Wohnung fest. Die unbekannten Täter sind nach ersten Ermittlungen gewaltsam durch ein rückseitig gelegenes Fenster in die Wohnung eingedrungen. Über die Beute konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066. (sch)

