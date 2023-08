Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Frauen eskaliert

Hagen-Mitte (ots)

In einem Bistro in der Körnerstraße gerieten Freitag (25.08.) kurz nach Mitternacht zwei Frauen in einen Streit. Sie griffen sich dabei körperlich an. Die beiden 34-Jährigen stritten sich zunächst verbal, ein Zeuge gab an, dass die Kontrahentinnen dann jedoch "aufeinander losgingen". Der Mann schlichtete den Streit und gab an, dass eine der Frauen die andere mit diversen Gegenständen bewarf, jedoch nicht traf. Hierzu nutzte sie auch das eigene Smartphone.

Eine 34-jährige Frau aus Gevelsberg erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, die durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt wurden. Die andere Beteiligte, eine 34-jährige Hagenerin, gab an, dass ihre Kontrahentin und sie sich gegenseitig nicht gewogen sind. Sie hatte einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Sie erhielt nach der Sachverhaltsaufnahme einen Platzverweis durch die Polizei. Diesem kam sie zunächst nach, kehrte jedoch wieder zu dem Bistro zurück und griff dann diverse Gäste an. Sie ließ sich nicht von Polizisten beruhigen und verhielt sich verbal aggressiv. Sie musste in das Polizeigewahrsam gebracht werden und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

