POL-HA: Taschendieb erbeutet hohen Geldbetrag - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Badstraße wurde eine 89-Jährige am Dienstag (02.08.) Opfer eines Taschendiebstahls. Ein bislang unbekannter Mann erbeutete einen hohen Geldbetrag. Zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr hielt sich die Seniorin in einem Kiosk auf. Der Besitzer des Kiosks gab an, dass sich in ihrer Nähe ein Mann ungewöhnlich nahe aufhielt. Der Unbekannte sei plötzlich aus dem Geschäft gelaufen, habe einer anderen Person gewunken und sich in Richtung Friedrich-Ebert-Platz entfernt. Kurz darauf bemerkte die 89-Jährige, als sie ihre Ware bezahlen wollte, dass sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden war.

Die Hagenerin hatte unmittelbar vor dem Kiosk-Besuch in einer Bank einen hohen Geldbetrag abgehoben und in einem Briefumschlag aufbewahrt. Polizisten brachten die 89-Jährige nach Hause. Weitere Einsatzkräfte fahndeten nach dem Täter, konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen. Er wird als ca. 50 Jahre alt, ca., 170cm groß und kräftig beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart, trug eine Brille, die sich zum Tatzeitpunkt auf seinem Kopf befand. Er hatte darüber hinaus eine Glatze (Stoppeln) und war komplett schwarz bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

