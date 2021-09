Polizei Hagen

POL-HA: Garageneinbruch in Haspe - mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.09.2021) brach ein noch unbekannter Dieb in zwei Garagen an der Corbacher Straße ein.

Freitagmorgen entdeckten die Garagenbesitzer den Einbruch und verständigten die Polizei.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein noch unbekannter Mann gegen 23:45 Uhr in den Garagenhof gelangt. Dort brach er die Schlösser an zwei Garagen auf und stahl mehrere Elektrowerkzeuge.

Die Kripo in Hagen sucht nun Zeugen, die Donnerstagabend in der Zeit von 23:30 Uhr bis kurz nach Mitternacht verdächtige Personen in der Corbacher Straße gesehen haben. Insbesondere wird ein Mann mit dunkler Hautfarbe, weißer Jacke, dunkler Hose, hellen Turnschuhen und hellem Rucksack gesucht, der sich beim Garagenhof aufgehalten hat. (ze)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell