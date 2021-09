Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Firmenfahrzeuge in Boele aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (22.09.2021) auf Donnerstag (23.08.2021) in Boele mehrere Firmenfahrzeuge auf. Insgesamt wurden bei der Polizei Hagen bislang sechs Anzeigen wegen aufgebrochener Türen von Fahrzeugen erstattet, die im Bereich der Hagener Straße, der Krambergstraße, der Turmstraße und der Rüttstraße geparkt waren. Die unbekannten Täter schnitten teilweise Löcher in das Blech unter dem Türschloss oder bogen Schiebetüren auf. Eine Auflistung der aus den Firmenfahrzeugen entwendeten Gegenstände steht noch aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell