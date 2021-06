Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet mit über 2,1 Promille Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Samstag (26.06.2021) gegen 02 Uhr leistet ein 21-Jähriger in der Bahnhofstraße Widerstand und wurde in Gewahrsam durch die Polizei genommen. Der Mann hörte zuvor mit einer 22-Jährigen sowie einer 34-Jährigen über eine Box in extremer Lautstärke Musik. Das Trio bewegte sich dabei in Richtung Stadtmitte. Als Polizisten die Personen ansprachen, reagierten die drei aggressiv, unkooperativ und schrien herum. Der Hagener gestikulierte wild mit den Armen und lief dabei auf die Beamten zu. Als er in Gewahrsam genommen werden musste, wehrte er sich und kratzte die Einsatzkräfte. Zeitgleich versuchte er nach ihnen zu treten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der Mann erhielt eine Strafanzeige. (arn)

