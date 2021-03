Polizei Hagen

POL-HA: PKW-Aufbruch in Eilpe - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Eine 33-Jährige stellte am Dienstagmorgen (16.03.2021) in der Jägerstraße den Aufbruch ihres PKW fest. Die Hagenerin kam gegen 08:10 Uhr zu dem blauen Fiat, den sie am Vorabend gegen 22:30 Uhr dort geparkt hatte und bemerkte, dass Unbekannte eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Den hinzugezogenen Polizeibeamten gegenüber sagte sie, dass außerdem ihre Handtasche gestohlen worden sei. Diese hatte sie in den Fußraum auf der Beifahrerseite gelegt. Eine Zeugin gab an, gegen 08:00 Uhr ein Klirren gehört, aber niemanden gesehen zu haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell