Polizei Hagen

POL-HA: Mann schiebt Fernseher im Kinderwagen durch die Innenstadt

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 02.01.2021, fuhren Polizisten während ihrer nächtlichen Streife gegen 02:00 Uhr durch die Mittelstraße. Dort sahen sie einen 50-Jährigen, der einen Kinderwagen vor sich herschob. In diesem befand sich ein Flachbildfernseher. Die Beamten sprachen den Hagener auf die ungewöhnliche Situation an. Er konnte keine sinnhaften Angaben tätigen, woher die Gegenstände stammten und wie sie in seinen Besitz kamen. Da der 50-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten auffiel, stellten die Polizisten die Gegenstände sicher. Den stark alkoholisierten Mann brachten sie in das Polizeigewahrsam und legten eine Anzeige vor. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell