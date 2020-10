Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in leerstehendes Gebäude

Hagen (ots)

In der Nacht auf den 10.10.2020 kam es in der Preußerstraße in Hagen zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Gebäude. Bislang unbekannte Täter hebelten offensichtlich ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Laut Angaben des Geschädigten wurde vermutlich nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 500EUR geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

