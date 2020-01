Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr stahlen unbekannte Täter Werkzeug aus einem Transporter in der Wörthstraße. Das Firmenfahrzeug war vor dem Werkstor des Unternehmens in Eilpe abgestellt. Ein Mittarbeiter stellte Donnerstagmorgen fest, dass mehrere hochwertige Werkzeuge aus dem Wagen verschwunden waren. Der Beuteschaden liegt im mittleren, vierstelligen Bereich. Einbruchsschäden konnte die Polizei bei der Aufnahme des Sachverhalts an dem Transporter nicht feststellen. Hinweise zu der Straftat könnten unter der Rufnummer 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

