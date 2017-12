POL-HA: Sachbeschädigung durch Feuer in Haspe

Hagen (ots) - Am 23.12.2017 gegen 00.01 Uhr erhielt die Polizei Hagen einen Hinweis auf ein Feuer in Hagen-Haspe. Unbekannte entzündeten hinter der Rossmann Filiale an der Werkstraße Altpapier. Durch das Feuer wurden 2 Rollwagen zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Täter entfernten sich unerkannt.

