POL-HA: Ladendieb beklaut zwei Geschäfte

Hagen (ots) - Am Donnerstag beobachtete ein 42-jähriger Ladenbesitzer in seinem Geschäft auf der Elberfelder Straße gegen 10.50 Uhr einen Mann, der eine Jacke entwendete und Richtung Theaterplatz flüchtete. Der Ladenbesitzer und ein weiter Zeuge konnten den 40-jährigen Dieb am Theaterplatz einholen und festhalten. Dann riefen sie die Polizei. Die Beamten durchsuchten den Dieb und konnten drei Paar Handschuhe bei ihm auffinden. Der Tatverdächtige gab zu, die Handschuhe zuvor in einem anderen Geschäft auf der Elberfelder Straße entwendet zu haben. Daher wurde der 40-Jährige festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

