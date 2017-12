POL-HA: Randalierer erwischt

Hagen (ots) - Am Donnerstagabend hörte ein Anwohner des Preselwegs gegen 21.30 Uhr ein lautes Poltern und als er nachschaute, sah er eine Gruppe Jugendlicher. Ein weiterer Zeuge, der gerade eine Runde mit seinem Hund drehte, hatte beobachtet, wie aus der Gruppe heraus eine Person gegen ein Fenster schlug und anschließend einer einen Außenspiegel an einem parkenden Wagen beschädigte. Durch den ersten Schlag entstand Sachschaden an dem Rollo und der dahinterliegenden Scheibe. Gemeinsam nahmen die Zeugen die Verfolgung auf, gingen hinter den vier jungen Burschen her und riefen die Polizei. Am Bahnhof Heubing konnten die Beamten die Burschen im Alter von 18 und 19 Jahren überprüfen. Drei von ihnen stritten jegliche Beteiligung ab, der vierte beschuldigte einen der drei anderen. Die Polizisten nahmen die Personalien auf und legten eine Anzeige vor.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell