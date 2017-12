POL-HA: Zeugen beobachten Einbrecher

Hagen (ots) - Mehrere Zeugen beobachteten am Donnerstag in der Straße Auf dem Graskamp zwei Männer, die vermutlich an einem Einbruch beteiligt waren. Die Zeugen gingen zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung allerdings davon aus, dass die Verdächtigen sich berechtigt dort aufhielten. Am Donnerstag verließ ein 57-jähriger Hagener gegen 07.30 Uhr sein Haus in der Straße Auf dem Graskamp. Bei seiner Rückkehr um 12.30 Uhr stellte er fest, dass die Scheibe des Schlafzimmerfensters eingeschlagen war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich im Laufe des Vormittags auf diesem Wege Zugang in das Haus verschafft. Sie durchsuchten alle Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was die Einbrecher mitgehen ließen. Mehrere Zeugen berichteten, zwei verdächtige Männer im Bereich des Tatortes beobachtet zu haben. Man ging jedoch davon aus, dass es sich um Bekannte des Einbruchsopfers handelte. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Einer der Männer ist ca. 40 Jahre alt. Er war unrasiert und mit roten Turnschuhen, einem Parka mit Fellbesatz sowie einer runden Strickmütze bekleidet. Der andere Verdächtige ist ca. 25 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß. Er war zur Tatzeit mit einem dunkelblauen Oberteil bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell