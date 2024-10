Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubdelikt in der Gladbacher Innenstadt: Unbekannter entreißt Goldkette

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag zunächst einem 44-Jährigen an der Steinmetzstraße eine Goldkette vom Hals gerissen und dann einen Zeugen bedroht, der die Verfolgung des Mannes aufgenommen hatte.

Ein Streifenteam der Polizei Mönchengladbach nahm am Samstag, 12. Oktober, die Aussage eines 44-jährigen Mannes auf, der bei der Bundespolizei am Europaplatz einen Raub zu seinem Nachteil gemeldet hatte. Seinen Angaben zufolge sei er gegen 14.45 Uhr zu Fuß an der Albertusstraße unterwegs gewesen, als ihn ein Passant angesprochen und nach dem Weg gefragt habe. Der Geschädigte ging jedoch nicht auf ein Gespräch ein und setzte seinen Weg in Richtung Steinmetzstraße fort.

Kurz hinter der dortigen Fußgängerampel habe der Mann - der ihm gefolgt war - von hinten an seiner Halskette gerissen und diese so an sich gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete über die Albertusstraße in Richtung Kaiserstraße, von dort auf die Bismarckstraße. Der Geschädigte gab an, bei der Verfolgung des Täters unverhofft die Hilfe eines Fahrradfahrers erhalten zu haben: Dieser sei dem Unbekannten ebenfalls gefolgt und habe ihn an der Sittardstraße gestellt.

Aus der Entfernung habe der 44-Jährige gesehen, wie der Täter den Radfahrer mit einem spitzen Gegenstand bedrohte und davonlief. Auch der Radfahrer entfernte sich, bevor der Geschädigte selbst an der Örtlichkeit ankam.

Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach dem Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird: Zwischen 16 und 19 Jahre alt, dunkler Teint, etwa 1,80 Meter groß, krauses Haar mit kurz geschnittenen Seiten. Zur Tatzeit trug der Verdächtige einen dunkelroten Pullover, eine dunkle Steppweste und eine dunkle Jogginghose. Der Mann spricht nach Angaben des Geschädigten gebrochen Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell