POL-MG: Pkw in Bushaltestelle gefahren

Mönchengladbach (ots)

Am 26.05.2024, gegen 04.00 Uhr, kam es auf der Steinmetzstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 42 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach befuhr mit seinem Pkw die Steinmetzstraße aus Richtung Viersener Straße kommend in Richtung Albertusstraße und kam aus zunächst ungeklärtem Umstand nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit seinem Pkw frontal in die Bushaltestelle "Kleiststraße", in der sich glücklicher Weise keine Personen befanden. Fahrzeug und Bushaltestelle wurden erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher erlitt Prellungen im Gesicht, die ambulant an der Unfallstelle versorgt werden konnten. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 42-Jährige während der Fahrt eingeschlafen war. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

