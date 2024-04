POL-MG: Einbruch in Geschäftsräume

Mönchengladbach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. April, an der Odenkirchener Straße / Scharmannstraße in Heyden sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand lief ein 19-jähriger Fußgänger gegen 16.10 Uhr die Limitenstraße in Richtung Odenkirchener Straße entlang. Dort angekommen, wollte er die Straße in Richtung Scharmannstraße ...

