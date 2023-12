Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Wald-Michelbach: Am Samstag (30.12.) zwischen 16:30 und 18:25 Uhr wurde ein weißer Ford Kuga am hinteren rechten Kotflügel von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. In dem oben genannten Zeitraum war der Ford Kuga in Wald-Michelbach auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Bahndamm und in Gras-Ellenbach, OT Wahlen, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt. Da der Halter den Schaden erst nach der Rückkehr von seinem Einkauf festgestellt hat, kommen beide Örtlichkeiten als Unfallort in Betracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 / 94050 in Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: PHK Wittmann, PSt. Wald-Michelbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell