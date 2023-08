POL-MG: Mehrere Autos in Mülfort beschädigt

Mönchengladbach (ots) - 1. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr stellte der Besitzer eines Kiosks im Frankenfeld Aufbruchspuren an der Eingangstür fest. Im Inneren wurden zwei Automaten aufgehebelt und daraus Zigaretten entwendet. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen in der voran gegangenen Nacht. 2. Am Freitag, gegen 22.25 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Lüpertzender Straße ...

mehr