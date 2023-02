Polizei Mönchengladbach

POL-MG: BWM entkommt bei Verfolgungsfahrt | Auto später ausgebrannt aufgefunden

Mönchengladbach, Neuss, Viersen (ots)

Der Fahrer eines roten BMW Coupe (6er) hat sich in der Nacht zu Samstag, 11. Februar, einer Polizeikontrolle in Mönchengladbach entzogen. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt entkam das Fahrzeug in Richtung Düsseldorf. Das mutmaßliche Fluchtauto wurde später ausgebrannt in einer Tiefgarage in Neuss aufgefunden.

Einer Mönchengladbacher Polizeistreife fiel gegen 0.30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen an der Schwalmstraße auf. Der Fahrer des BMW beschleunigte, als er den Streifenwagen erblickte. Die Beamten entschlossen sich den Autofahrer zu kontrollieren, der daraufhin flüchtete. Die Polizei nahm mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Bei der anschließenden Fahrt durch die Stadt missachtete der Fahrer fortwährend Verkehrsregeln. Im Bereich der Kaldenkirchener Straße / Graf-Haeseler-Straße kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem Polizeifahrzeug. Dabei wurde niemand verletzt. Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht über die A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf fort. Auf Höhe der Raststätte Cloerbruch verloren die verfolgenden Beamten gegen 0.45 Uhr aufgrund der hohen Fluchtgeschwindigkeit den Sichtkontakt zum Fluchtauto.

Die weitere umfangreiche Fahndung nach dem BMW verlief negativ. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens des Fluchtwagens dürfte das Fahrzeug mit einem in Viersen gestohlenen BWM identisch sein.

Der Neusser Polizei meldeten Zeugen gegen 1 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Tiefgarage. An dem dort aufgefundenen, ausgebrannten Auto befanden sich die zuvor abgelesenen Kennzeichen. Es ist derzeit davon auszugehen, dass es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um das gesuchte Auto handelt.

Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell