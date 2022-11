POL-MG: Pressemitteilung der Polizei Rhein-Erft-Kreis: Vermissten Frank Lothar L. wohlbehalten angetroffen

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Dienstag, 8. November, gegen 22.45 Uhr versucht, mit einer mutmaßlichen Schusswaffe in der Hand einen 31-jährigen Kioskbesitzer an der Dohler Straße in Bonnenbroich-Geneicken zu berauben. Der 31-Jährige hielt sich nach eigenen Angaben im Lager auf, als der maskierte Täter den Kiosk betrat. Er soll "Überfall" gerufen haben, auf die Kassentheke geklettert sein und ...

