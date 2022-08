POL-MG: Trickbetrug: 77-Jährige um vierstelligen Bargeldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat dank des Hinweises eines Zeugen am Donnerstagmorgen, 11. August, einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen, der sich an der Gutenbergstraße im Stadtteil Lürrip in verdächtiger Weise an geparkten Autos zu schaffen gemacht hatte. In seinem Rucksack fanden die Beamten zudem Drogen und eine hohe Summe Bargeld. Um 2.35 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Verdächtigen, der an den Türgriffen geparkter Autos probierte, ob ...

