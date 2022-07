POL-MG: Odenkirchen-Mitte: Mercedes gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 17. Juli, um 17 Uhr und Montag, 18. Juli, um 8.15 Uhr in ein Vereinsheim an der Straße Am Gerstacker in der Nähe des Grenzlandstadions eingebrochen. Sie schlugen die Scheibe eines Seiteneingangs ein und hebelten die Tür anschließend auf. Tatbeute ist Kleingeld aus einer Geldkassette. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von ...

