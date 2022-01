Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Hauswand beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 26.01.2022 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr wurde eine Hauswand und ein Verkehrsschild in der Schillerstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr widerrechtlich die Kemptener Straße stadteinwärts und blieb beim Abbiegen nach rechts in die Schillerstraße an einer dortigen Hauswand und an einem Verkehrszeichen hängen und beschädigte diese. Es entstand ein Sachschaden von 550 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Zeugin, die zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle vorbeigelaufen ist und möglicherweise Hinweise auf den Unfallverursacher liefern kann. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell